- 1/2
- 2/2
ليونيل ميسي
أفادت صحيفة “دي تلغراف” الهولندية، ان مهاجم المنتخب الهولندي لكرة القدم ممفيس ديباي لمغادرة ليون الفرنسي من أجل الالتحاق ببرشلونة الإسباني مقابل 25 مليون أورو.
وفي حال كانت المعلومات صحيحة، سينضم ابن الـ26 عاماً إلى مواطنيه فرنكي دي يونغ والمدرب الجديد للنادي الكاتالوني رونالد كومان، الذي كان أول من استدعى ديباي إلى المنتخب الهولندي حين كان يشرف على الأخير، قبل أن يتركه هذا الصيف لخلافة كيكي سيتيين.
وأشارت “دي تلغراف” إلى أن “برشلونة يأمل في تأكيد الانتقال رسمياً وأن يقدم ديباي في كامب نو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي”، كاشفة أن قيمة الصفقة ستبلغ 25 مليون أورو، إضافة إلى مليونين آخرين كمكافآت.
ورأت الصحيفة أن “الشراكة بين ممفيس ديباي و(النجم الأرجنتيني) ليونيل ميسي ستشكل تحدياً مثيراً بالنسبة لكومان، بما أن اللاعبين يقدمان أفضل مستوياتهما حين يتوليان دوراً حراً (في الهجوم)”.
ويبحث كومان عن مهاجم بعدما أعلم الأوروغواياني لويس سواريز أنه لا يدخل ضمن خططه مع الفريق الكاتالوني للموسم الحالي، الذي انطلق في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم (غاب برشلونة عن المرحلة الافتتاحية نتيجة تأخر نهاية موسمه الماضي).
وأعرب ديباي عن رغبته بعدم التجديد مع ليون لعام إضافي، ولم يخف يوماً طموحه باللعب “مع فريق أكبر” من ليون، الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017 بعد انتقاله اليه من مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وسمح قرار انهاء الدوري الفرنسي مبكراً بسبب تفشي فيروس كورونا، للمهاجم الهولندي من أجل التعافي من تمزق في الرباط الصليبي تعرض له في 15 كانون الأول الماضي.
ولعب الهولندي دوراً أساسياً في قيادة ليون إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى مشواره على يد بايرن ميونيخ الألماني (0-3)، الذي توج لاحقاً باللقب على حساب الفريق الفرنسي الآخر باريس سان جيرمان.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتحضر للإعلان عن شريك ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.