تراند اليوم : توديع الصيف .. فيفي عبده ترقص على الشاطئ – اتفرج

نشرت النجمة فيفى عبده فيديو جديدًا من عطلتها الصيفية عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهرت فيفى عبده بأطلالة جذابة وهي ترقص علي الشاطئ علي انغام اغنية عدي الكلام لسعد مجرد

واعتادت فيفى عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

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يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.