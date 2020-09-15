تراند اليوم : على شواطئ أمريكا .. الفنانة إلهام عبد البديع تكشف أجزاء من جسدها

شاركت إلهام عبدالبديع في سباق رمضان الماضي من خلال مسلسل “فلانتينو”، مع الزعيم عادل إمام، وقدمت خلال العمل شخصية خطيبة ابنه، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

وتقضي إلهام إجازتها الصيفية حاليا في أمريكا، وظهرت في أحدث صورة لها بإطلالة جريئة على شواطئ ماليبو، بألوان الأبيض والأصفر وذلك بعدسة المصور فارس نيكولا وستايلست عبير جارمكاني

وتحضر إلهام لفيلم جديد الفترة المقبلة، وذلك بعد قراءة أكثر من سيناريو الفترة الماضية، ولم تكشف حتى الان عن طبيعة الفيلم الذي تعود به للسينما.

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وكانت الهام عبد البديع قدمت العام قبل الماضي أول بطولة مطلقة لها من خلال فيلم «كازانوفا»، وشاركها بطولة العمل إيساف، راندا البحيري، كوكي، ياسر علي ماهر، مها أبو عوف، مصطفى هريدي، أحمد التهامي، بسنت السبقي، وهو من تأليف هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.