فن ومشاهير

تراند اليوم : محمد رمضان ممنوع من نزول الشارع بسبب 500 قضية عليه – فيديو

0 نشر
فارس طارق 0 تبليغ

Advertisements

كشف الفنان محمد رمضان عن عدد القضايا المرفوعة عليه فى مصر لأسباب عديدة مؤكدا أن هذه القضايا جميعها لا ينظر إليها تاركها إلى محاميه الخاص.

وقال محمد رمضان فى لقاء ببرنامج انسايدر بالعربى: إن آخر تطورات قضية الطيار المفصول أشرف أبو اليسر لا أعلم عنها شيئا وأترك هذه القضايا إلى المحامى الخاص بى يباشرها بنفسه واهتم بمهنتى فقط.

وأضاف رمضان قائلا: إن قضية الطيار لم تكن القضية الأولى التى ترفع على ولكن هناك ما يقرب من 500 قضية وأذكر منها قضية بسبب تسببى أزمة مرورية ومنظورة أمام النائب العام وهو ما يعنى أنى غير مسموح لى النزول إلى الشارع.

يذكر أن محمد رمضان قدم مسلسل “البرنس” والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا وتأليف وإخراج محمد سامى.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا