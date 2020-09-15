شاهد رقص عمرو أديب على أغنية أحمد سعد الجديدة "بصرة"

رنا صلاح الدين - وعرض كليب أحمد سعد الجديد الذي يحمل اسم "بصرة" في البرنامج، وظهر أديب وهو يرقص على الهواء معبرًا عن اندماجه وإعجابه بالأغنية، وفور انتهاء الأغنية قال عمرو أديب لـ أحمد سعد:"ايه الفلسفة العالية دي، ايه الدماغ الحلوة دي، تاخد الكلام جملة جملة تتبسط".

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم.

وتقول الأغنية في بدايتها: "كلنا زى بعض بصرة كلنا على بعض سماسرة، عيان بيشيل فى ميت هيفيد بإيه يا حسرة، محتاجين عمليات تجميل داخلية، شفط غل وتكبير مخ".

الجدير بالذكر، أن أحمد سعد، قد طرح مؤخرا دويتو أغنية "100 حساب" التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.