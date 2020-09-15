بالفيديو.. انتقادات لشقيق ديانا كرازون بسبب هديته لها في حفل زفافها

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرازون بحفل زفافها على الإعلامي معاذ العمري، مساء أمس الاثنين 14 سبتمبر.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل، ظهر فيه شقيقها وهو يمنحها مبلغاً مالياً كبيراً كهدية زفافها.

عدد كبير من المتابعين انتقدوا تصرف شقيقها، مؤكدين أنه كان من الأفضل منحها مجوهرات ذهبية أو شراء هدية أخرى، بدلا من منحها المال فقط، إلا أن البعض دافعوا عنه لافتين إلى أنه من الممكن أن يكون تصرف شقيقها جزء من العادات والتقاليد في الأردن.

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرازون قد تألقت في حفل زفافها بفستان زفاف أبيض أنيق، وأطلت بقصة شعر مختلفة، ومكياج كثيف، ووضعت تاج أبيض كبير على رأسها مع طرحة زفاف طويلة.

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ديانا كرازون

وكشف الإعلامي معاذ العمري، قد كشف حقيقة استدعائه من قبل قوات الأمن، بسبب مخالفة أوامر الدفاع، وذلك بعد إقامته حفل زفاف في ظل أزمة فيروس كورونا.

وكتب معاذ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام".

وأضاف:"شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا... ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".