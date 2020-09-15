فيديو| هيفاء وهبي تثير الجدل وهي "حافية القدمين"

رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أثارت به حالة من الجدل.

وظهرت هيفاء في مقطع الفيديو وهي داخل الاستديو تقوم بتسجيل أغنيتها الجديدة، التي تعمدت على إخفاء صوتها كي لا تكشف تفاصيل عنها حتى تكون مفاجئة لجمهورها، ولكن كان المفاجئ في الفيديو المنتشر ظهورها حافية القدمين وكأنها على طبيعتها مثلما قال متابعيها.

وطلبت هيفاء وهبي، الأيام الماضية من جمهورها مساعدتها في العثور على مجوهراتها التي تأكدت أنها قد سرقت منها وليست ضائعة كما فكرت.

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ونشرت هيفاء عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مجموعة صور من المجوهرات المسرقة، وعلقت قائلة:"إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريبًا لو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على الدايركت.. ووعد مني لن أذكر أسامي".

وأضافت:"وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع اللي شافه ياريت يبلغني عالدايركت بليز، ماحدا يشتري مجوهرات مسروقة".

على جانب آخر انتهت الفنانة هيفاء وهبي، من تصوير أحداث مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، الذي يضم كوكبة من نجوم الفن، وكان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، ولكن تأجل وتوقف التصوير بسبب جائحة "كورونا".