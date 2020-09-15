نيللي كريم تستعيد ذكرياتها مع الباليه بصورة من طفولتها

رنا صلاح الدين - استعادت الفنانة المصرية نيللي كريم ذكرياتها أثناء ممارستها لرقص الباليه في طفولتها، بصورة نشرتها على حسابها الخاص على موقع "تويتر".

نيللي ظهرت في الصورة وهي في عمر الخمس سنوات تقريباً، وكانت ترتدي الفستان المخصص لرقص الباليه، استعدادا لتقديم رقصة.

الفنانة المصرية علقت على الصورة، بقولها: "نيللي بيبي"، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها.

Advertisements

يذكر أن الفنانة نيللي كريم قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "100 وش"، وشاركها بطولته آسر ياسين، وشريف الدسوقي، وودنيا ماهر، وإسلام إبراهيم، ومصفى درويش، وعلا رشدي، وغيرهم، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.

وكشفت نيللي كريم مؤخرا كواليس أصعب مشاهد قدمتها في مسلسل بـ"100 وش"، عندما حلت ضيفة هي وفريق عمل المسلسل على الإعلامية منى لشاذلي في برنامجها "معكم":"أنا حبيت كل الشخصيات اللى عملتها في المسلسل، ولكن أصعب شخصية كانت الست الكبيرة في السن عشان كان ماسك كامل غير لما يتركب مناخير بس، فكان صعب من ناحية المكياج".

وأضافت:"بس كاملة أبو ذكرى شافتنى ست كبيرة كيوت أوى، أنا الشخصية اللى حبتها أوى كانت الست الخليجية".