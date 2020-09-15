دوللي شاهين تكشف حقيقة حملها

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا عن حمل الفنانة اللبنانية دوللي شاهين في طفلها الثاني، وذلك بعد ابنتها "نور".

دوللى شاهين نفت صحة هذه الأنباء تماما، مؤكدة أنها مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة، حيث أنها لديها ابنة واحدة اسمها "نور".

دوللي شاهين

يذكر أن دوللي شاهين كانت متزوجة من المخرج باخوس علوان، ورزقت منه بابنتها الوحيدة "نور"، ولكنها انفصلت عنه بعد سنوات من الزواج.

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وكشفت مؤخرا حقيقة ارتباطها من جديد، حيث قالت في تدوينتها: "لكل المهتمين بحياتي أكثر ما مهتمين بحياتن.. أنا مش مرتبطة ولا في أي علاقة حب ولا عندي مدير أعمال ارتاحوا ربنا يهديكم".

دوللي شاهين

ومن ناحية أخرى، تنتظر دوللى شاهين عرض فيلمها الجديد "عيد جواز"، وهو من تأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبد الظاهر، ويشاركها البطولة كل من إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان.