فن ومشاهير

دوللي شاهين تكشف حقيقة حملها

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رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا عن حمل الفنانة اللبنانية دوللي شاهين في طفلها الثاني، وذلك بعد ابنتها "نور".

دوللى شاهين نفت صحة هذه الأنباء تماما، مؤكدة أنها مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة، حيث أنها لديها ابنة واحدة اسمها "نور".

37c869b3b6.jpgدوللي شاهين

يذكر أن دوللي شاهين كانت متزوجة من المخرج باخوس علوان، ورزقت منه بابنتها الوحيدة "نور"، ولكنها انفصلت عنه بعد سنوات من الزواج.

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وكشفت مؤخرا حقيقة ارتباطها من جديد، حيث قالت في تدوينتها: "لكل المهتمين بحياتي أكثر ما مهتمين بحياتن.. أنا مش مرتبطة ولا في أي علاقة حب ولا عندي مدير أعمال ارتاحوا ربنا يهديكم".

70aac0c7c1.jpgدوللي شاهين

ومن ناحية أخرى، تنتظر دوللى شاهين عرض فيلمها الجديد "عيد جواز"، وهو من تأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبد الظاهر، ويشاركها البطولة كل من إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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