ريم البارودي تعلق على عملية تجميل أحمد سعد بلفظ خارج

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رنا صلاح الدين - خضع الفنان المصري أحمد سعد مؤخرا لعملية تجميل من أجل تغيير شكل الفك، والذي يطلق عليها نحت الوجه مع الفيلر.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لأحمد سعد بعد عملية التجميل، وهاجموه، ولكن كانت المفاجئة هو كتابة زوجته السابقة الفنانة ريم البارودي تعليق على صور سعد تضمن لفظ خارج.
ريم البارودي كتبت تعليقا على صور سعد: “الخلقة وسخة مهما عمل”، لكنها تعرضت لهجوم عنيف من الكثير من المتابعين، فقامت بحذف التعليق سريعا.
احمد سعد
وكان قد ظهر سعد في الصور التي نشرتها عيادة التجميل عبر صفحتها الشخصية بشكل مختلف على طريقة "قبل وبعد"، حيث ظهر وجهه بشكل أعرض من الناحية السفلية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور أحمد سعد الجديدة ولاحظ الكثير التغيير الذي حدث، وعبر البعض عن انتقاده، وجاءت تعليقات أغلبهم كالتالي:"مكنتش مستهلة يعني، الكل صار يعمل تكساس".
احمد سعد
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