صور| عمرو دياب يشعل أول حفل على شواطئ مدينة ينبع السعودية بعد كورونا

رنا صلاح الدين - أحيا النجم عمرو دياب، أمس الاثنين حفلًا غنائيًا على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور السعودي، وذلك في أول حفل له خارج مصر بعد أزمة كورونا.
وقدم الهضبة باقة متنوعة ومميزة من أغانيه الشهيرة القديمة والحديثة التي لاقت إعجاب الحاضرين وقاموا بترديدها معه، إضافة إلى أغنيته الأخيرة "أماكن السهر"، التي طرحت على طريقة الفيديو كليب وشاركته فيه زوجته الفنانة دينا الشربيني لأول مرة كموديل.
ونشر عمرو، سلسلة من صور الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق أحد متابعيه على استايله الذي أكد أنه دائمًا مختلف ومميز، حيث ارتدى الهضبة شورت مع قميص من اللونين الأبيض والأسود.
على جانب آخر يستعد عمرو ديابلإحياء حفلًا غنائيًا يوم 26 سبتمبر الجاري بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ 90.
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