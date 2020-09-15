أول رد من رضوى الشربيني بعد إحالتها للتحقيق بسبب تصريحاتها عن الحجاب

رنا صلاح الدين - رضوى الشربيني

ردت الإعلامية رضوى الشربيني، على قرار لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، بإحالتها للتحقيق، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب.

وكتبت رضوى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" رب الخير ما بيجبش الا الخير".

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وانقسم المتابعين إلى مؤيد ومعارض، فمنهم من وقف بجانبها ودعمها وآخرون هاجمونها.

وكانت قد قالت رضوى في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".