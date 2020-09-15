فيديو| أيمن بهجت قمر: بكيت بسبب أحمد حلمي في فيلم "آسف على الإزعاج"

رنا صلاح الدين - حل السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامجها "مساء dmc".

وكشف قمر، عن مشهد من فيلم "آسف على الإزعاج"، بطولة النجم أحمد حلمي، جمعه بالفنانة دلال عبد العزيز وهو "مش هيرد عليك"، أكد أنه أثر فيه وبكى بسبب أداء حلمي الذي تفاجئ به.

وأضاف بهجت قمر، قائلًا:"أحمد حلمي فاجئني بأداء صادق وعيطت في موقع التصوير من كتر ما اتأثرت بأدائه".

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فيلم "آسف على الإزعاج" طرح عام 2008، وشارك في بطولته كل من الفنان أحمد حلمي، منة شلبي، محمود حميدة، دلال عبد العزيز، محمد شرف"، وهومن تأليف أيمن بهجت قمر، وتولى إخراجه خالد مرعي.

على جانب آخر عبر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن سعادته البالغة بوصول عدد مشاهدات أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتي حسين الجسمي إلى 100 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للأخير بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتب قمر تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر":" كرم ربنا كبير الف حمد والف شكر .. في تلات اسابيع وكام يوم ١٠٠ مليون مشاهدة".