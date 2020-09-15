شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يشكر مهنئيه بعيد ميلاده: "كلامكم كله فوق رأسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم يوسف الشريف، التحية لجميع مهنئيه بمناسبة عيد ميلاده سواء من زملاؤه في الوسط الفني أو جماهيره، وغرد الشريف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "بشكر كل اللي بعتلي تهنئة كل اللي كتب بوست وكل اللي تعب نفسه في تصميم أو فيديو، كل اللي شاركني، شكراً جداً جداً كلامكم كله فوق راسي وكل سنه والجميع بخير وصحه وسعادة وراحة بال".



يوسف الشريف على تويتر

واحتفل النجم يوسف الشريف، أمس الاثنين، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 14 سبتمبر 1978اسمه الحقيقي محمد إسماعيل ناجي، ولد في القاهرة ، وهو عاشق لكرة القدم لعب في فريق الناشئين في النادى الأهلى ، ولكن تعرض للإصابة قبل تصعيده للفريق الأول أبعدته عن الملاعب، ثم اتجه إلى العمل في مجال الإعلانات، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس قسم ميكانيكا.

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اختاره المخرج شريف صبرى ليقوم بدور البطولة في فيلم سبع ورقات كوتشينة، واختار له اسم فني هو "يوسف الشريف"، وتوالت مشاركاته السينمائية والتلفيزيونية باسمه الجديد "يوسف الشريف"، وشارك في فيلم فتح عينيك مع مصطفى شعبان، وفيلم آخر الدنيا مع النجمة نيللي كريم، ثم فيلم هي فوضى وهو آخر أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين، حصل يوسف على أول بطولة مطلقة له في فيلمه العالمي الذي حقق فيه نجاحًا كبيرًا ومثل دور مالك لاعب كرة القدم الذي يحلم بالاحتراف.

كما قدم عددا من المسلسلات أهمها " المواطن إكس، رقم مجهول، العميل 1001 ، زي الورد، اسم مؤقت، الصياد، لعبة ابليس، القيصر ، كفر دلهاب ، النهاية ".

وكانت قد احتفلت الكاتبة إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف، في إحدى قرى الساحل الشمالي، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على تويتر صورا من احتفالها بعيد الميلاد الذي أقامته على شاطئ البحر وزينته بوضع الورود والشموع على الرمال.