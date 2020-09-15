صور| ياسمين صبري تخطف الأنظار على حمام السباحة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصور جديدة أستطاعت أن تخطف بها الأنظار خاصة أن الكثير لاحظ أنها بوزن أقل عن الصور التي نشرتها خلال الفترة الماضية.

وظهرت ياسمين وهي مرتدية تنورة "جيب" قصيرة بيضاء اللون، مع بلوزة سيموني، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها كعادتها في أغلب صورها.

وحازت الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،إعجاب الكثير من متابعيها ومحبيها، حيث جاءت تعليقات أغلبهم كالتالي:"جمالك، فخر الصناعة المصرية".

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وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة جديدة للنجمة المصرية ياسمين صبري أهداها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وأثار مبلغ السيارة رولز رويس "كابروليه" باسم ياسمين صبري حالة كبيرة من الجدل وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ قدرها 3 مليون و717 ألف و137 جنيه مصريًا.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، والذي يعد ثاني بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في رمضان عام 2019.