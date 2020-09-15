بعد حفل الزفاف.. هل استدعى الأمن زوج ديانا كرزون؟

رنا صلاح الدين - كشف الإعلامي معاذ العمري، زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون، حقيقة استدعائه من قبل قوات الأمن، بسبب مخالفة أوامر الدفاع، وذلك بعد إقامته حفل زفاف في ظل أزمة فيروس كورونا.

وكتب معاذ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام".

وأضاف:"شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا... ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".

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معاذ العمري

واحتفلت الفنانة ديانا كرزون، بحفل زفافها على مواطنها الإعلامي معاذ العمري، أمس الاثنين في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

يُذكر أن ديانا كرازون كانت قد احتفلت بخطبتها لمعاذ العمري في حفل عائلي فبراير الماضي، وفيه تألقت العروس بفستان أبيض مطرز بفصوص ذهبية، مع حزام ذهبي على الخصر، من توقيع دار الأزياء العالمية labourjoisie، وزاد من جمال إطلالتها وضعها تاج ذهبي على الرأس مع ترك شعرها منسدل بتموجات ناعمة.