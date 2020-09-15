إصابة المخرج مراد منير بجلطة ونقله للمستشفى.. ونجله: الظروف مش مساعداني

رنا صلاح الدين - كشف نجل المخرج المسرحي مراد منير، والذي يدعى "يوسف"، تعرض والده لجلطة في المخ، ونقله لمستشفى الشبراويشي في الدقي.

نجل المخرج كتب، على حساب والده على موقع "الفيس بوك": "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي.. وقلة حيلتي أنا يوسف مراد منير.. بابا جالة جلطة في المخ من شوية".

وأضاف: "أكتر ليلة رعبتني في حياتي.. وكان لازم يبات في المستشفي بس الظروف ماسعدتناش ورجعنا بيه علي البيت".

وتابع: "وأنا لا حول لي ولا قوة.. ولا عارف ابيته في مستشفي ولا عارف اعمل أي حاجة غير اني بدعي له.. كل اللي انا طالبه دعواتكم.. وشوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم".

مراد منير

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وبعد ساعات قليلة، كشف نجل مراد منير أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تدخل ونقل والده للمستشفى، حيث كتب: "تم التواصل مع الدكتور أشرف ذكي والأساتذة نهال عنبر ومنير مكرم وبابا بيتنقل حاليا لمستشفي الشبراويشي في الدقي .. دعواتكم".

مراد منير

ومراد منير مخرج مسرحي مصري، أخرج العديد من المسرحيات الهامة، منها: "ملك الشحاتين، منين أجيب ناس، الملك هو الملك"، وغيرها.

وأعلن إسلامه منذ سنوات طويلة، ليتزوج من الفنانة فايزة كمال، والتي أنجب منها "يوسف وليلى".