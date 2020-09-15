تعرف على حيلة أحمد حلمي للفوز بقلب منى زكي.. تفاصيل قصة الحب والزواج

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري أحمد حلمي تفاصيل قصة حبه وزواجه من الفنانة منى زكي، وذلك خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس.

حلمي قال: "كنت فى بداية مشوارى الفنى وكنت فى مجال الديكور وكنت أقدم برنامج الأطفال، وكنت معجبا بها كممثلة دون أى مشاعر، ولكني فوجئت أن أحد أصدقائى قال لي فى إحدى المرات أنت ستتزوج منى زكى وأكد لى أن ذلك سيحدث ولكني لم أكترث لكلامه نهائيا".

احمد حلمي ومنى زكي

وأضاف: "وفي يوم من الأيام اتصل بى المنتج محمد فوزى وطلب مقابلتى، فذهبت إليه بعد إنهاء تصوير برنامجى وكنت حينها مظهري غير مرتب ورائحتى كانت كريهة، وعندما دخلت لمكتبه تفاجأت بوجود منى زكي وحينها توترت ولم أتمالك نفسى وكان كل همى ألا تصل رائحتى إليها".

وتابع: "وتحدث المنتج معي عن المشاركة في مسرحية جديدة وفى نهاية الجلسة أتفق أنه سيكون هناك مكالمة أخرى، ونزلت من مكتبه وأنا متيقن انهم لن يحدثونى مرة أخرى ولكنى تفاجأت بمكالمة بعد يومين وطلب محمد فوزى مقابلتى".

احمد حلمي ومنى زكي

وأكمل: "وبعد جلسة العمل نزلت من عنده أنا ومنى سويا، وأخذت رقم تليفونها وعند وصولي للمنزل بدأت الاتصال بها للاطمئنان عليها فلم تجيب ثم اتصلت على منزلها فردت علي وقالت إنها هاتفها المحمول قد ضاع منها في أحد الأماكن".

وكشف عن حيلته للتقرب منها، بقولها: "أخذت التفاصيل منها وذهبت أبحث عن الهاتف المحمول وبالفعل وجدته وأبلغتها على الفور، وهنا فرحت جدا وبعد هذا الموقف أصبحنا أصدقاء".

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احمد حلمي ومنى زكي

وأضاف: "قررت أبلغها بحبي لها قبل سفرها لتصوير فيلم أفريكانو، وأثناء تواجدنا في أحد المراكب النيلية مع مجموعة من أصدقائنا، وأمام قصر المانسترلي، وعلى حافة المركب قولت لها بحبك، فضحكت وجريت، ولم تخبرني بأي شيء".

وأكمل: "وبعد سفرها بعثت لها ورد من مصر إلى جنوب أفريقيا، وكلمتها بعد كده وشكرتني وقالتلي أنا كمان بحبك، وبدأت علاقتنا تتطور خطوة خطوة، وقررت أن أتقدم لها ولكن كنت لا أملك أى شيء فطلبت أن أقابل أخوها لأن والدها كان مسافر، فطلب منى الانتظار حتى يأتي والده من السفر، وبالفعل انتظرت وكنت فى ذلك الوقت قدمت بعض الأفلام".

احمد حلمي ومنى زكي

وتابع: "والدها لم يطلب مني طلبات مادية ولكنه طلب أن تعيش فى نفس مستواها، وطلب شبكة بثلاثين ألف أو أربعين وأعطانى مهلة عام، وبالفعل بدأت أنحت فى الصخر فى هذا العام وعرض علي إعلان لشركة آتصالات وطلبت نفس مبلغ الشبكة ولأنهم كانوا يحتاجوننى ليستغلوا نجاح فيلم "55 إسعاف" مع محمد سعد وافقوا على المبلغ وقررت أن أدخره للشبكة".

احمد حلمي ومنى زكي

وستطرد: "بدأت فى رحلة البحث عن الشقة فى مكان راقي فوجدت شقة بالتقسيط فى المعادى، ولكني قررت أن أبحث عن أخرى بالمهندسين لتكون منى بجانب عائلتها، وبالصدفة قابلنى سمسار وتحدث معى عن شقة مطلوب فيها 450 الف جنيه، وأنا لم أكن أملك سوى 100 ألف جنيه حينها، فطلبت منه أن يسأل صاحب الشقة إذا كان هناك إمكانية للتقسيط فقال لى من المستحيل، ولكنى سأسأله، وكانت المفاجأة أن وافق صاحب الشقة ووقعنا العقد فى نفس اليوم وقال لى هذه الشقة ستكون وش الخبر عليك".

احمد حلمي ومنى زكي