بالصور والفيديو.. والدة ديانا كرازون تبكي في حفل زفافها

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرازون بحفل زفافها على الإعلامي معاذ العمري، مساء أمس الاثنين 14 سبتمبر.

الفنانة الأردنية تألقت في حفل زفافها بفستان زفاف أبيض أنيق، وأطلت بقصة شعر مختلفة، ومكياج كثيف، ووضعت تاج أبيض كبير على رأسها مع طرحة زفاف طويلة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه والدتها التي لم تستطع تمالك دموعها، وهو نفس ما حدث لـ "زينة" شقيقة ديانا، وجدتهما.

ديانا كرازون

Advertisements

وكان الإعلامي معاذ العمري، قد كشف حقيقة استدعائه من قبل قوات الأمن، بسبب مخالفة أوامر الدفاع، وذلك بعد إقامته حفل زفاف في ظل أزمة فيروس كورونا.

وكتب معاذ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام".

وأضاف:"شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا... ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".