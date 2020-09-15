بعد الاحتفال بعيد ميلاده.. يوسف الشريف يوجه الشكر:"كلامكوا فوق راسي"

رنا صلاح الدين - وجه النجم يوسف الشريف، رسالة تهنئة لكل من قدم له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، سواء كانت زوجته إنجي علاء أو أصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه إضافة إلى جمهوره الذي يعبر دائما عن حبه له.

وكتب الشريف تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" ‏بشكر كل اللي بعتلي تهنئة، كل اللي كتب بوست، وكل اللي تعب نفسه في تصميم أو فيديو، كل اللي شاركني اليوم".

وأضاف:"شكرًا جدًا جدا، كلامكوا كله فوق راسي، وكل سنه والجميع بخير وصحه وسعاده وراحة بال".

يوسف الشريف

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وشارك الشريف في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل النهاية، حيث حقق ضجة كبيرة في الوطن العربي والعالم، نظرا لأنه العمل الفني الأول في الوطن العربي الذي ينتمي إلى فكرة الخيال العلمي.

ودار المسلسل حول أحداث عام 2120 عن سيطرة التقدم التكنولجي في حياة البشر ومحاولات مهندس يؤدي دوره " يوسف الشريف " بطل المسلسل السيطرة عليه والحد منه في محاولة لإعادة المجتمع إلى ما فترات القرن العشرين ، عبر تدشين روبرت يحاول من خلاله الحد من سيطرة الخيال .

والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي ومن بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي .