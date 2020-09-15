رنا صلاح الدين - أثارت ميريت الحريري، نجلة النجم الراحل عمر الحريري، الكثير من التساؤلات بعدما وجهت رسالة غامضة. وكتبت ميريت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الحمد لله أهلي ربوني على عزة النفس، ولما احترم نفسي احترم الناس، واللي يجي عليا يبقا ردي الهدوء، لأني عمري ما انزل لمستوى المواجهة، وخصوصا لما ابقا شايلة اسم راجل محترم.. لازم احافظ على الاسم مدى الحياة، وولادي من بعدي، لأني ربيت ولادي على الاحترام". وأضافت:"الله يرحم أبويا وأمي.. كانوا محترمين وربوني على احترام الذات". Advertisements ميريت الحريري ورحل الفنان عمر الحريري، يوم 17 أكتوبر عام 2011، بعد مسيرة فنية مليئة بالنجاحات. وقدم الحريري طوال فترة مشواره الفني أعمالًا لن تنسى من بينها "سكر هانم، سيدة القصر، معالي الوزير، الوسادة الخالية، الناصر صلاح الدين، الراجل الغامض بسلامته، الأنسة حنفي"، وغيرها من الأعمال السينمائية.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابنة عمر الحريري في رسالة غامضة :"أهلي محترمين وربوني على عزة النفس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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