بالفيديو – تامر حسني يكشف كواليس تصوير غلاف ألبوم “خليك فولاذي”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم المصري تامر حسني عن فيديو من كواليس تصوير غلاف ألبومه الجديد “خليك فولاذي” والمقرر طرحه خلال الفترة القريبة المقبلة.
ونشر تامر فيديو يجمعه مع فريق عمله والمصوّر محمد داخلي عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” وعلّق عليه بالقول: “من تصوير cover البوم خليك فولاذي”.
وكان تامر حسني قد طرح من الألبوم أغنية “إختراع” بمشاركة الفنان المصري محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تسجيلها في استوديو Th production. وحقق كليب أغنية “إختراع” الذي تولى إخراجه تامر بنفسه أكثر من 17 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين.
جدير ذكره أن كليب “إختراع” يحتلّ منذ طرحه المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر روجًا في مصر ومختلف البلدان العربية.
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