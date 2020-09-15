فيديو.. محمد رمضان يكشف دافع تجسيد أحمد زكي

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/15 01:22 م بتوقيت أبوظبي
رد الفنان المصري محمد رمضان على الجدل المثار عقب إعلانه تقديم مسلسل "الإمبراطور"، والذي يجسد من خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.
وقال رمضان، في تصريحات تلفزيونية: "هما خايفين على الأستاذ أحمد، وأنا مزعلتش، وماقلتش هما ليه مادونيش دافع، لأن الإنسان الناجح مش محتاج حد يديله دافع، هو اللي يدي دافع لغيره". وأضاف: "أنا مابغنيش للزملاء، أنا بشتغل للجمهور، وأنا والزملاء في خدمة الجمهور، ونتصارع ونتسابق لمحبة الجمهور وجذب الجمهور".
وقرر محمد رمضان تأجيل تصوير مسلسل "الإمبراطور"، على أن يبدأ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تصوير مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.
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