ميريل ستريب ونيكول كيدمان بطلتا مشروع نتفليكس الجديد

تصطحب شبكة نتفليكس جمهورها في رحلة مبهرة، يقودها نجوم هوليوود من الدرجة الأولى ميريل ستريب ونيكول كيدمان، لتعويض المشاهدين عن فترة كورونا (كوفيد-19).

وفقًا لمجلة "تايلا" الأمريكية، تبنت نتفليكس المسرحية الموسيقية The Prom (حفل التخرج)، التي عُرضت في مسارح برودواي وفازت بـ 6 جوائز توني.

وتتناول المسرحية قصة 4 ممثلي مسرح يسافرون إلى بلدة في ولاية إنديانا لتغيير قواعد البلدة المحافظة.

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ومن المتوقع أن يشرف المنتج والمخرج رايان مورفي على تنفيذ المشروع السينمائي الجديد، حيث أعلن الأخير الخبر على حسابه الشخصي على إنستقرام قائلا: "في ديسمبر/كانون الأول دع نتفليكس تصطحبكم إلى حفل التخرج الذي لم يتح لكم الوباء حضوره".

ونشر "مورفي" على حسابه أيضًا طاقم عمل الفيلم الجديد، والذي يتضمن أريانا ديبوس وميريل ستريب وجيمس كوردون ونيكول كيدمان، الذين يقومون بدور المدرسين الأربعة.

وأوضح "مورفي" أن الوباء تسبب في تعطل التصوير في شهر مارس/أيار الماضي، إلا أن خطة طرحه خلال فترة الكريسماس تبدو قابلة للتحقق بعد استكمال التصوير مؤخرًا.