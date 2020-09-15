الخليج 365الثلاثاء 2020/9/15 12:57 م بتوقيت أبوظبي
توفي، مساء الإثنين، المخرج الأردني إياد قاسم بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب وكالة عمون الإخبارية.
وانتقل قاسم مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن واستقر هناك، حيث اتجه إلى عالم الطبخ بعد إنشاء قناته الخاصة على ”يوتيوب“ ليعرض فيها وصفاته.
وأخرج أبرز البرامج التلفزيونية في الأردن والعالم العربي، إذ عمل مع أهم المحطات وشركات الإنتاج العربية، وبدأ مسيرته مع BBC في لندن قبل أن ينتقل إلى قناة MBC، وكان أول عربي أخرج برنامج ”من سيربح المليون“ بنسخته العربية، إضافة إلى برنامج ”بيبسي ميوزيكا“ وغيرهما من البرامج.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة إياد قاسم.. أول مخرج عربي لـ"من سيربح المليون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.