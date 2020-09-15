شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود وحنان مطاوع يعيشان قصة حب للمرة الثانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الذى حققه الفنان نور محمود فى حكاية "أمل حياتى" ضمن مسلسل "إلا أنا" وقصة الحب التى جمعت بينه وبين بطلة المسلسل الفنانة حنان مطاوع، يتعاون مرة أخرى معها فى مسلسل "القاهرة كابول" حيث يجسد ضمن أحداث العمل شخصية مدرس يدعى أحمد مندور تجمع مع الفنانة حنان مطاوع علاقة حب وتتطور الأحداث فيما بينهما.





وأصبح "القاهرة كابول" بذلك أول المسلسلات التى تحجز مكانها فى موسم دراما رمضان 2021، ويقوم ببطولة العمل طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وخالد كمال ونور محمود وشيرين وسارة نخلة ومعتز هشام وضيف الشرف أحمد رزق وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

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يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التى تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التى تقع فى هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذى يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامى.





وعرض للفنان نور محمود مؤخرا حكاية "أمل حياتى" وحقق من خلال الشخصية الذى قدمها نجاح كبير وهى من بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

"أمل حياتى" هى الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، والخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.