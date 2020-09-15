بينهم يوسف وهبي ومحمد فوزي.. نجوم أجروا عمليات تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور للفنان أحمد سعد، يظهر فيها خضوعه لعملية تجميل "نحت بالفك السفلي".

"سعد" لم يكن الأول بين نجوم الفن من الرجال الذين خضعوا لعمليات تجميل، بل سبقه عدد من الفنانين أبرزهم:

يوسف وهبي

كشف الفنان الكبير يوسف وهبي، في أحد حواراته الإذاعية، أنه قام بعمل عملية لتصغير أنفه في ألمانيا، خاصة أن أنفه الكبير كان يقف حائلا بينه وبين الشهرة، وقال أنه أنتج فيلمه الأول "زينب" عام 1930، دون أن يقوم هو ببطولته، نظرا لشكل أنفه السيء، ولجأ بعدها للذهاب لعدد كبير من الأطباء، الذين تخوفوا من إجراء العملية، حتى نصحه أحد أصدقائه بالسفر لألمانيا وعمل العملية هناك.

بالفعل سافر لإجراء العملية "دون بنج"، وقال وقتها أن الألم كان "غير محتمل"، وأنه لجأ لذلك لتكاليف العملية الباهظة، وبعد نجاح العملية استطاع أن يقوم ببطولة عدد كبير من الأفلام، دون أن يلاحظ أحد أنه أجرى جراحة تجميل.

محمد فوزي

النجم محمد فوزي، أجرى عملية تجميل في شفته العليا، بعد أن رفض المخرج "محمد كريم" أن يقوم "فوزي" ببطولة فيلم "أصحاب السعادة" إلا بعد إجراء العملية، وفي عام 1946، قام محمد فوزي بإجراء جراحة تجميلية تحت إشراف جراح تجميل بريطاني، ومساعده الدكتور نادر سويلم، وبعدها حصل "فوزي" على البطولة.

باسل خياط

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في حلقة من حلقات برنامج "فحص شامل"، قال الفنان السوري باسل خياط أنه أجرى عملية تجميل في منطقة الفك، بعدما نصحه الطبيب بالأمر بسبب وجود "تراجع بدرجة ما" في الفك السفلي.

صابر الرباعي

الفنان التونسي صابر الرباعي، قال في أحد البرامج الإذاعية إنه أجرى عملية "زراعة شعر" في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يلجأ لعملية جراحية في وجهه.

وائل جسار

قال الفنان اللبناني وائل جسار، إنه خضع لحقن البوتكس في وجهه، واعتبر الأمر "عاديا".

وليد توفيق

قال الفنان اللبناني وليد توفيق، إنه يجري حقن بوتكس كل فترة، خاصة قبل بدء تصوير أغنية أو عمل فني، فهو فنان يجب أن يظهر لجمهوره بأفضل صورة.