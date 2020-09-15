تامر حسني يستعد لتصوير بوستر ألبومه الجديد "خليك فولاذي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان تامر حسني، أنه يواصل تصوير بوستر ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي" الذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشر "تامر" مقطع فيديو، يجمعه مع فريق العمل، ونشره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "من تصوير كفر ألبوم خليك فولاذي.. تصوير محمد داخلي".

يتعاون تامر حسني في الألبوم مع عدد كبير من صناع المزيكا، من الشعراء: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد المالكي، محمد البوغة، حمادة السيد، محمد عاطف، بلال سرور، محمد القياتي، أحمد راؤول، محمد محسن.

ومن الملحنين تامر علي، محمد يحيى، عزيز الشافعي، محمود الخيامي، بلال سرور، إسلام زكي، محمد حمزة، أحمد زعيم، مديح، محمد سراج.

ومن الموزعين علي فتح الله، توما، أمير محروس، عادل حقي، رامي سمير، يحيى يوسف، وسام عبد المنعم، أحمد عبد السلام، طارق عبد الجابر، أمين نبيل.