تراند اليوم : القبض على زوج فنانة شهيرة بعد زواجه منها بدقائق .. وبيان غاضب منه حول ما حدث

تعرض إعلامي شهير لموقف محرج في أعقاب زواجه من فنانة شهيرة.

أثار احتجاز الإعلامي الأردني معاذ العمري في قسم الشرطة بعد دقائق من زواجه من الفنانة ديانا كرزون موجة من الجدل.

وقال معاذ : "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الإعداد، وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.

وأضاف معاذ قائلا : "شكرًا لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكرًا على المباركة.

