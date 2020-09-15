تراند اليوم : عمرو أديب يفاجيء أحمد سعد بسؤال غير متوقع عن ريم البارودي و سمية الخشاب

فاجأ الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج الحكاية - المطرب أحمد سعد بسؤال محرج بشأن زوجتيه السابقتين ريم البارودي و سمية الخشاب.

وجه عمرو سؤالا لسعد عن إصراره على الارتباط من جديد رغم فشل كل الزيجات السابقة، قائلا: "ليه النكد.. ليه لسه مصر تخطب وتتجوز؟"، ليرد سعد: "أنا مكنتش عارف اعيش الحياة بشكل معين قبل كده، بس أنا دلوقت لقيت نفسي.. لقيت الطريقة اللي المفروض اعيش بيها،لبقيت حياتي ونفسي.. عمرو أخويا طول عمره يقولي انا مش عايز اشوفك كويس، انا عايز اشوفك عادي بتعمل حاجات عادية، دلوقت انا بعملها بخطب وبحضر بيتي ومهتم بشغلي".

واصل عمرو أسئلته بطريقته الساخرة المعهودة، بقوله: "طب ازاي بتعرف إن المرة دي بجد؟ ما كل مرة بنقول إن هي دي"، ليؤكد سعد أنه لا يلتفت لما حدث في الماضي، وكل ما يشغل باله الآن أنه سعيد للغاية، قائلا: "تحس إنك لقيت حد بقاله 24 ساعة مشغول عشان يسعدك.. ده متدورش وراه.. اللي بيديك من وقته وصحته وفكره عشان تبقا سعيد".

