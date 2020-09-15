تراند اليوم : كاد يشتبك معه .. أحمد حلمي يكشف قصة الشخص المشهور الذي جعله يغار على منى زكي

نشرت وسائل إعلام مصرية تصريحات مثيرة للفنان أحمد حلمي بشأن زوجته منى زكي.

و كشف الفنان أحمد حلمي عن موقف طريف حدث بينه وبين زوجته منى زكي قبل سنوات.

وقال في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس: كنت ذاهبا لاستقبال منى زكي في المطار ، فرأيت شابا وسيما يحمل الحقائب لمنى أثناء إنهاء إجراءات الخروج.

وأضاف: شعرت بالغيرة والغضب من هذا الشاب الوسيم ، وعاملته بطريقة غير جيدة ، حينها لامتني منى وأخبرتني أن هذا الشخص هو حازم إمام أسطورة نادي الزمالك ، فذهبت لاعتذر له لكنه كان قد رحل.

