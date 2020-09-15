تراند اليوم : من ورا أهله.. قصة هجرة أحمد حلمى الغير شرعية لإيطاليا

توك شو

قال النجم أحمد حلمى، أنه عاد الثانوية العامة 3 مرات متتالية، بسبب أنه كان يعيش في السعودية، وكنا ندرس مادة “الرياضة الحديثة، وعندما عاد إلى مصر، وجد تلك المادة لم تدرس في التعليم المصرى، وهو ما جعله لم يفهم نفس المنهج.

وأضاف، بعد عامين سقوط أكتشفت أنه مش نفس المنهج، في دعابة منه مع اسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”، الذى يعرض على قناة DMC، مؤكدا حصوله على مجموع 48% في الثانوية العامة، بسبب سقوطه المتكرر، حيث أكد ان والده كان يسأله على أسباب سقوطه، حتى تخرج ودخل كلية تربية فنية خاصة أنه كان يحب الرسم للغاية .

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وكشف حلمى، أنه اثناء تقديمه لكلية تربية فنية، حاول أن يقدم أوراقه في كلية تربية موسيقية، واختار قسم الأصوات، وخلال امتحانه بالأصوات قام بغناء أغنية “طلع البدر علينا”، وأثناء النتيجة وجد أنه نجح وقبلوه في الكلية، مؤكدأ أنه الايمان بالشئ يأتى للإنسان بدون تخطيط.

يشار إلى أن النجم أحمد حلمى، قدم أخر أعماله فيلم “خيال مآته”، وحقق نجاحاً ملحوظاً في السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.