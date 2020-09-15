هل تزوجت أنغام من موسيقار شهير؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: ضجت مراقع التواصل الاجتماعي بأخبار تفيد بزواج المغنية المصرية أنغام مجدداً بعد أشهر من انفصالها عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وتداول النشطاء صوراً تجمع أنغام بالمايسترو المصري هاني فرحات، مؤكدين أنه قد تم زواجهما.

وبدورها لم تؤكد أنغام أو تنفِ الخبر بل اكتفت بالصمت، ولكن من يتابع حسابها عبر تويتر يجد أنها قد أبدت إعجابها بتغريدة للصحافية اللبنانية هنادي عيسى نفت فيها زواج النجمة، الأمر الذي يدل على أن تلك الشائعات عارية عن الصحة.

وكانت أنغام قد انفصلت عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في مارس الماضي بعد أن شغل زواجهما الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وكشف إبراهيم عن الانفصال من خلال منشور أعرب فيه عن أمنياته الطيبة لأنغام قائلاً: “أتمنى ربنا يزيدها جمالاً ونجاحاً، ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوة”.

يشار إلى أن أنغام كانت قد طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة “بحبك وبرتحلك” عبر تطبيق تيك توك.