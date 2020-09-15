حياة الفهد تكشف عن جزء ثانٍ من “أم هارون”

متابعة بتجـــــــــــــرد: تستعد الفنانة الكويتية حياة الفهد لأداء دور البطولة في الجزء الثاني من مسلسل “أم هارون” الذي عرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي.

وكشفت الفهد عن أن العمل قد تم تحويله إلى سلسلة أجزاء وأكدت أن الجزء الثاني يحمل اسم “عرش الطاووس”.

ونشرت النجمة القديرة صورة لسيناريو العمل عبر حسابها في انستغرام وعلقت قائلة: “توكلنا على الله العلي القدير، “عرش الطاووس” سنذهب إلى عالم مختلف ومشوق ومعالم جميلة بلمسات إخراجية جميلة من المخرجة هيا عبدالسلام ونجوم من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين الأحباء على قلبي، وأيضاً من العراق الحبيبة”.

وأضافت: “سنعلن عن أبطال العمل خلال الأيام المقبلة ونسأل الله التوفيق للجميع رمضان 2021” وأرفقته بوسم “سلسلة أجزاء أم هارون”.

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ويسلط مسلسل “أم هارون”، وهو من تأليف محمد وعلي شمس، الضوء على حقبة زمنية مهمة بمنطقة الخليج شهدت تنوعاً بالأديان السماوية واعتناق البعض من الخليجيين للديانة المسيحية والديانة اليهودية آنذاك.

وتؤدي حياة الفهد في العمل دور قابلة يهودية عاشت في الكويت في النصف الأول من القرن الماضي.

يضم المسلسل عدداً من الفنانين منهم أحمد الجسمي وعبد المحسن النمر.