نانسي عجرم ترفع منسوب التشويق.. حفلها على “تيك توك” حديث السوشيل ميديا

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم تشويق جمهورها لحفلها الأونلاين عبر تطبيق “تيك توك” والمقرر أن تطلّ من خلاله على جمهورها يوم 18 أيلول/سبتمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية من موقع خاص بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت نانسي عجرم في الأيام الماضية فيديوهات ترويجية للحفل غلب عليها روح الفكاهة ونالت استحسان الجمهور وسيطرت على أحاديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وستقدّم نانسي خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدة الحفل من خلال بثّ حصري على تطبيق “تيك توك”.

وكانت شركة “تيك توك” قد اختارت نانسي عجرم لتكون أوّل فنانة عربية تطلّ عبر التطبيق بحفل غنائي، وذلك نظرًا لما تتمتّع به النجمة من جماهيرية جارفة في الوطن العربي وجميع أنحاء العالم.