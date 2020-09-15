فارس كرم يدعو للتفاؤل: “بكرا أحلى”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعث النجم اللبناني فارس كرم رسالة أمل وتفاؤل إلى المتابعين في مختلف أنحاء العالم، ونشر صورة جديدة له وعلّق عليها قائلًا: “كل يوم منقول بكرا أحلى”.

وحظيت صورة فارس كرم إعجاب الجمهور حيث حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيه الذين تمنوا له أيامًا قادمة أجمل من الأيام التي نعيشها.

على صعيد آخر، يتابع فارس كرم تحضيرات ألبومه القادم من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، ويتعاون فيه مع نخبة من صناع الأغنية اللبنانية، أبرزهم فضل سليمان وفارس اسكندر.