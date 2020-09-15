شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم "مطبعة هرم" منتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة من التحضيرات ينطلق تصوير فيلم "مبطعة هرم" للمخرج سامح عبد العزيز، بطولة كل من الفنان خالد الصاوى والفنان حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد منتصف شهر أكتوبر المقبل، حيث انتهى مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير وترشيح النجوم الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب أبطاله والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة لكن فى إطار كوميدى.

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أمين جمال قدما سوياً مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته حلا شيحة، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادى مهنى، سلوى عثمان، تيام قمر.

ومن ناحية أخرى يواصل بيومى فؤاد تصوير مشاهده الأخيرة من فيلم "النمس والإنس" مع النجم محمد هنيدى ويجسد دور عفريت خلال الأحداث وصاحب كبارية والعمل من إخراج شريف عرفة ويتبقى حوالى أسبوع لفريق العمل وينتهوا من التصوير.

بينما النجم خالد الصاوى يشارك فى فيلم "30 مارس"، للمخرج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوى ومحمد على رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة وأحمد خالد صالح وآخرين من النجوم.