ماذا دار بين عبد المجيد عبد الله ورابح صقر؟

متابعة بتجــــــــــــرد: في موقف يدلّ على قوّة الصداقة بين النجمين السعوديين عبد المجيد عبد الله ورابح صقر، نشر عبد المجيد عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، صورة قديمة تجمعهما من إحدى المناسبات. وعلّق عبد المجيد عبد الله على الصورة بالقول: “موفق يابو صقر فألبومك وهذي إحدى ذكرياتنا كل الحب”. ورد رابح صقر على تغريدة صاحب “يا طيب القلب” بالقول: “الله يسعدك يا ابو عبدالله ومنتظرين ألبومك الجديد”. جدير ذكره أن علاقة صداقة قائمة على الإحترام والتقدير المتبادل تجمع النجمين السعوديين عبد المجيد عبد الله ورابح صقر منذ سنوات عديدة.

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