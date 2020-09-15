في صورة قديمة – سامية جمال تحتفل بيوم ميلادها الأخير قبل وفاتها

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة جداً للراقصة المصرية الراحلة سامية جمال. وظهرت فيها وهي تحتفل بآخر يوم ميلاد لها قبل رحيلها.

وبدت وهي تجلس أمام قالب الحلوى الذي كتب عليه اسمها. وأطلق هذا موجة من التعليقات حيث تذكر المتابعون إرث الفنانة الشهيرة التي تميزت برقصها بأسلوب مختلف خاص بها.

كما أشار بعضهم إلى أن حياتها لم تكن سهلة وأنها واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات رغم أنها لم تكن تظهر ذلك.

ويذكر أن الفنانة توفيت نتيجة إصابتها بمرض فقر الدم أو الانيميا أو نقص الحديد الحاد في الدم. ونتج هذا عن سعيها إلى الحافظ على رشاقتها من خلال الاكتفاء بتناول الخضار، علماً أنها توفيت عن 70 عاماً وذلك في شهر كانوا الأول (ديسمبر) 1994. وأحدث رحيلها حينها حالة من الحزن الشديد في أوساط محبيها علماً أنها تعتبر حالة فريدة في عالم الرقص الشرقي حيث قدمت الكثير من اللوحات التي لا ينساها المعاصرون.