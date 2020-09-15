ريهانا تعرض منزلها الذي يعود للقرن التاسع عشر للبيع مقابل هذا المبلغ

متابعة بتجــــــــــــرد: عرضت النجمة ريهانا منزلها الواقع في حي سانت جون وود الفخم في لندن للبيع مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

ويتكون المنزل من 8 غرف نوم، إضافة إلى صالة سينما، وحديقة كبيرة و5 طوابق ومفروشات مخططة، ومزين بأرضيات رخامية وديكورات داخلية فضية وغرف تبديل ملابس للرجال والنساء وسجاد حريري.

يضم المنزل أيضاً مصعداً وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ويوجد 6 حمامات، أحدها مجهز بدش بخار وساونا بالأشعة تحت الحمراء.

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كما يوفر أماكن إقامة عائلية واسعة تستفيد من مناطق ترفيهية استثنائية، وجناح غرفة نوم رئيسياً مريحاً، ومصعداً خاصاً للركاب، وحديقة كبيرة جداً مواجهة للجنوب الغربي.

كما يعد هذا المنزل الوحيد من الفيلات الأصلية التي بقيت للمهندس المعماري الملكي “جون شو” في حي سانت جون وود بارك والتي تعود للقرن التاسع عشر.