عرس ديانا كرزون ينتهي في قسم التحقيق

متابعة بتجـــــــــــــرد: احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون ومواطنها الإعلامي معاذ العمري بزفافهما أمس الاثنين ضمن حفل صغير أقيم في إحدى المزارع بمدينة السلط، حضره عدد محدود لا يتجاوز العشرين شخصاً من العائلة والأصدقاء.

وأفادت تقارير صحافية أنه فور انتهاء الحفل استدعى الأمن الأردني العريس للتحقيق معه بسبب مخالفته أوامر الدفاع المدني التي تمنع التجمعات من إقامة حفلات زفاف أو بيوت عزاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدوره نفى معاذ العمري الشائعات التي تشير إلى اعتقاله من قوات الأمن مؤكداً أنه تم استدعاؤه لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد فقط.

وعبر العمري عن استيائه من نشر تلك الشائعات موجهاً رسالة إلى الصحافة الصفراء قائلاً: “إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام”.

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وأضاف: “ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة”.

وكانت النجمة الأردنية قد احتفلت بعقد قرانها على الإعلامي الأردني في فبراير الماضي.

و”معاذ العمري”، هو إعلامي وناشط أردني يعمل في محطة “ميلودي إف إم” الإذاعية.