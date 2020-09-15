الظهور الأوّل لـ باسل خياط بعد وفاة والده.. ماذا قال؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد مرور نحو شهرين على وفاة والده وابتعاده عن مواقع التواصل الإجتماعي، أطلّ النجم السوري باسل خياط أخيرًا على جمهوره بصورة جديدة نشرها عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وعلّق باسل خياط الصورة مستخدمًا عبارة “العين مرآة الروح”، حيث بدا الحزن واضحًا على ملامح وجهه بنظرته في الصورة.

يذكر انا خياط قدم في الموسم الرمضاني المنصرم بطولة مسلسل “النحات” من كتابة بثينة عوض واخراج مجدي السميري.