النشرة الفنية.. زفاف ديانا كرزون و"سحر" مها أحمد وتدهور صحة خالد سامي

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث الفنية وأخبار النجوم في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث الفنية المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شهدت الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي تدهورا جديدا، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بالعناية المركزة، الأحد.

وقال الملحن فهد العبدالله إن الفنان خالد سامي انتقل للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية، حيث كان معزولا بمنزله تماما لضعف مناعته، مشيرا إلى أن علاجه تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا، وطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء.





نشرت الفنانة المصرية مها أحمد صوراً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" لغرق منزلها بالمياه .





وأظهرت الصور الأضرار التي لحقت بأرضية المنزل بعد غمرها بالمياه، وعلّقت مها على الصورة قائلة: "بيتي غرق ميه ومش عارفين إيه السبب.. سترك يا رب"، فيما علق البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا يرجع إلى الحسد أو السحر.

Advertisements





في ذكرى وفاة الفنان المصري حسن فايق، بطل أفلام الأبيض والأسود، وصاحب الضحكة المميزة التي أكسبته شهرة واسعة، نقترب من محطات مهمة خلال مسيرته.

تبرع الممثل المصري عمر خورشيد بـ25 سنتيمترا من شعره لأحد مستشفيات علاج سرطان الأطفال.

وشارك خورشيد مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وهو يقص شعره عند صالون الحلاقة للتبرع به لصالح أطفال المستشفى، "بغرض إسعادهم"، بحسب تعبيره.

تناول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين الماضي، صورا من حفل زفاف المطربة الأردنية ديانا كرزون، على الإعلامي معاذ العمري.

ويتضح من الصور أن الحفل أقيم بحضور الأهل والأصدقاء فقط تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

تعرض الراقص البريطاني آشلي بانجو إلى حملة عنصرية شرسة، بعد تقديمه رقصة مستوحاة من حركة "Black Lives Matter- حياة السود مهمة"، في برنامج Britain’s Got Talent.

