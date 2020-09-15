فيديو .. أحمد حلمي يكشف شرط "حماه" لقبول زواجه من منى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد حلمي، كواليس ارتباطه بزوجته الفنانة منى زكي.

وقال "حلمي" ببرنامج "صاحبة السعادة": "كلمت منى، فقالتي بابا مسافر، فممكن تكلم أخويا، فكلمت أخوها فكان رده تمام بس لما يرجع والدي من السفر، ولما رجع حمايا الله يرحمه من السفر، قلتله يا دكتور علي (أنا كذا كذا)، وهو راجل جميل جدًا ومتفهم، ومسألنيش على فلوس ولا معاك إيه، سوى كونه أدرك مدى حبي ليها وحبها ليا، وتخيلت المقابلة قبل ما أروح أقابله يقولي إطلع بره البيت".

وتابع: "حمايا قالي، عايز منك وعد رجالة إنكم متتقابلوش برة البيت، وأهلا بيك في البيت في أي وقت، وممكن تخرجوا مع بعض بشرط يكون معاكم أصدقاءكم مش لوحدكم، وأنا بقعد سنة في السفر وهرجع، ومطلبش حاجة مني، غير إنه قالي، سنة وهرجع وأشوفك عملت إيه؟".

وأضاف: "ماكنش معايا فلوس وماكنتش عارف أعمل إيه وقتها، وجالي إعلان لشركة إتصالات أقدمه مع محمد سعد، وحمايا كان قايلي على رقم للشبكة زي ولاد خالتها تقدر بـ 40 ألف جنيه، ولما حصلت على الرقم ده من الإعلان ، خدتهم ركنتهم على جنب لحد ما يجي حمايا من السفر".

يذكر أن الفنان أحمد حلمي والفنان منى زكي، تزوجا منذ 18 عاما، وأنجبا 3 أبناء هم "لي لي"، و"يونس" و"سليم".

