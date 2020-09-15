يوسف الشريف عن أحمد السقا: "النجم اللي بنتعلم منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان يوسف الشريف، على توجيه رسالة للفنان أحمد السقا، بعد تهنئة الأخير له بعيد ميلاده.

وكتب "الشريف" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "النجم الكبير جدًا جدًا أحمد السقا اللي بنتعلم منه بجد .. شكرًا جدًا.. وكل سنة وإنت بخير ودايماً مكسر الدنيا".

وكان الفنان أحمد السقا، قد وجه التهنئة ليوسف الشريف خلال فيديو عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "يوسف.. عيد ميلاد سعيد .. كل سنة وأنت طيب، وعقبال مليون سنة".

يذكر أن، الفنان يوسف الشريف، احتفل الإثنين 14 سبتمبر بعيد ميلاده الـ 42 .

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