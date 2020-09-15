تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تثير الجدل: هذا الفنان كان يعاملني كابنته لكني أنظر له نظرة حب وغيرة

أثارت فنانة مصرية شهيرة موجة من الجدل بعد حدثها المفاجيء بشأن الفنان حسين فهمي.

كشفت الفنانة ميرفت العايدي التي شاركت كطفلة في فيلم "الحفيد" عن أسباب توقفها عن التمثيل.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: مثلت من عمر 5 سنوات وحتى 12 سنة ثم قررت التوقف عن التمثيل بقرار نابع منها.

وأضافت: مثلت مع سمير غانم وأحمد زكي ونور الشريف ورشدي أباظة.

وتابعت: كنت أحب حسين فهمي جدا وكان يعاملني كابنته لكني كنت أنظر له نظرة أخرى وأغار عليه .

