تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تثير الجدل: هذا الفنان كان يعاملني كابنته لكني أنظر له نظرة حب وغيرة

أثارت فنانة مصرية شهيرة موجة من الجدل بعد حدثها المفاجيء بشأن الفنان حسين فهمي.
وتابعت: كنت أحب حسين فهمي جدا وكان يعاملني كابنته لكني كنت أنظر له نظرة أخرى وأغار عليه .
كشفت الفنانة ميرفت العايدي التي شاركت كطفلة في فيلم "الحفيد" عن أسباب توقفها عن التمثيل.
وقالت في تصريحات تلفزيونية: مثلت من عمر 5 سنوات وحتى 12 سنة ثم قررت التوقف عن التمثيل بقرار نابع منها.
وأضافت: مثلت مع سمير غانم وأحمد زكي ونور الشريف ورشدي أباظة.
وتابعت: كنت أحب حسين فهمي جدا وكان يعاملني كابنته لكني كنت أنظر له نظرة أخرى وأغار عليه .