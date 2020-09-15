تراند اليوم : فنان شهير يشرب “البول” يوميًا بسبب هذا المرض المميت – شوف مين ؟

بتصريح مثير للجدل تم الإعلان عن أن الفنان الهندي أكشاي كومار يشرب بول البقر يوميًا للوقاية من الأمراض وخاصة كوفيد 19 وصرح أكشاي كومار من خلال البرنامج التلفزيوني مع المغامر البريطاني بير غريلز ليصرح خلال الحديث قائلا حول استعداته من الإصابة بالأمراض المختلفة خاصة كوفيد 19 “لم أكن قلقا. أتناول بول البقر يوميا من أجل مزاياه العلاجية في الطب التقليدي الهندي (أيورفيردا)، وهذا سر ارتياحي”.

ولم يكن الفنان الهندي أكشاي كومار الوحيد الذي يملك تلك العادة الغريبة حيث يبلغ عدد كبير من الهندوش الذين يقدسون شرب بول البقر من أجل الوقاية من الامراض ومع اجتياح جائحة كورونا ازداد عدد المقبلين على تناول بول البقر وذلك حسب قولهم من أجل تقوية مناعتهم وحمايتهم من الإصابة بأي أمراض كما أن أعضاء في حزب مودي (بهاراتيا جاناتا) يوصون بتناول بول أو روث الأبقار للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي ذلك السياق قامت منظمة “أل إنديا هندو ماهاسابها” الهندوسية في منتصف مارس الماضي احتفالا في نيودلهي للترويج لبول البقر كسلاح بوجه كوفيد-19.

وعقب انتشار خبر الفنان الهندي أكشاي كومار يشرب بول البقر يوميًا للوقاية من الأمراض تداوله رواد التواصل الاجتماعي بسخرية شديدة ولكن في نفس الوقت تم البحث حول المحركات المختلفة عن حقيقة فوائد تناول بول البقر وما سر ارتباطه بالشفاء من فيروس كورونا .