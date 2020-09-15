تراند اليوم : أحمد حلمي يكشف شرط حماه الوحيد قبل زواجه من منى زكي

توك شو

تحدث الفنان أحمد حلمي عن كواليس ارتباطه ثم زواجه بزوجته الفنانة منى زكي، وكيف تقدم لخطبتها، وذلك ببرنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس على قناة DMC.

وقال أحمد حلمي بأن والد منى زكي رحب بطلبه، ووافق على زواجه من ابنته، دون خوضه في أية تفاصيل مادية، ولكنه اشترط عليه شرطا وحيدا.

وجاء شرطه بألا يتقابلا سويا بالخارج بمفردهما، وأن تقتصر رؤيته لها في منزلها وسط العائلة، أو الخروج مع الأصدقاء، كما منحه فرصة لمدة عاما حتى يستعد للزواج ويجهز نفسه.

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وكشف حلمي أنه حينها شعر بوجود فارق مادي بينه وبين المستوى المعيشي لمنى زكي، وسرد كيف استعد من أجل جني أكبر قدر من المال، فوقتها قدم إعلانا مع الفنان محمد سعد لصالح إحدى شركات المحمول، والمقابل المادي الذي أخذه، استغله لشراء الشبكة، وذلك قبل انتهاء المدة التي منحها له حماه.

وأضاف حلمي بأنه سعى كثيرا من أجل إيجاد شقة في منطقة المهندسين، حتى يعيشا بها، ولكن أسعار السققع حينهما كانت غالية ولا يستطيع دفع ثمنها، فوجد واحدة بالمعادي، ولكنه بعدها شعر بأن منى زكي ستكون بعيدة عن أهلها الذين يقطنون في المهندسين.

وبعدها أخبره أحد أصدقائه بوجود شقة في المهندسين، فذهب لرؤيتها وأبلغه السمسار أن صاحبها يريد فيها مايقرب من 400 ألف، وحاول وقتها أن يقسط ثمنها، ولعب القدر لعبته ووافق صاحب الشقة، وبالفعل سكنا بها.