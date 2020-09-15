شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء فى حالة طوارئ لتصوير كليباتهم الجديدة.. هانى شاكر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد كبير من نجوم الغناء الوطن العربى لتصوير كليباتهم الجديدة التى من المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة، فمنهم من يعود بعد فترة غياب طويلة، والبعض الآخر يفاجئ جمهوره بعمل غنائى مميز ومختلف عما قدمه من قبل، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” أشهر كليبات المطربين التى سيتم تصويره فى الفترة المقبلة.

هانى شاكر

يحضر النجم هانى شاكر لتصوير أغنية جديدة بعنوان "عنيك مالت"، من كلمات صابر كمال وألحان حسين محمود، وتوزيع Jezo، وهندسة صوت ياسر أنور، ويقدم هانى الأغنية باللون الرومانسية تحمل طابع مقسوم حب وبهجة، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة من إخراج بتول عرفة، على أن يتم طرحه الشهر الجارى.

وائل جسار:

كما يستعد المطرب اللبنانى وائل جسار لتصوير أغنيته جديدة "ولا فى الأحلام" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور، حيث استقر جسار على تصويرها فى لبنان تحت قيادة المخرج فادى حداد.

محمد نور:

يستعد المطرب محمد نور لتصوير أغنيته الخليجية الجديدة "مواعيد العمر" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات الأمير عبد الله بن سعد، وألحان لؤى، وتوزيع محمد شفيق، وعزف سيمفونية رحمة، حيث استقر نور على تصويرها من إخراج بتول عرفة.

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إيهاب توفيق:

كما يبدأ المطرب إيهاب توفيق تصوير كليب أغنية وطنية بعنوان "100 تحية" بمشاركة المطربتين آية خالد ونورهان المرشدى نجمة برنامج ذا فويس، بعد عودة من تونس مباشرة، ومن المقرر أن يصور مشاهده فى الأغنية فى شارع المعز لدين الله الفاطمى، وذلك بعد انتهاء تصوير المشاهد الخاصة للمطربتين آية ونورهان، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وهندسة صوت إسلام غلاب، وإخراج فارس فهمى.

حمادة هلال :

يبدأ المطرب حمادة هلال تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "آية فى الجمال" على طريقة الفيديو كليب، حيث يعمل على الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالكليب واختيار أماكن التصوير حتى يتم تصويره خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى هادى مسرة، وتحمل الطابع الرومانسى.

محمد شاهين:

يستعد المطرب محمد شاهين لتصوير أغنية جديدة تحمل اسم "100 هزة"، ويقول مطلعها: "الأرض اتهزت 100 هزة.. وإنت معدى.. عليها قصادى"، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان أحمد أبو زيد، وتوزيع زووم، وإخراج اللبنانى عادل سرحان، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب فى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا دبى.

حنان ماضي

تعود المطربة حنان ماضى بكليب جديد، بعد غياب 4 سنوات يحمل اسم "رمانك حداق"، يحمل الطابع البدوى ومن مطلع الأغنية "رمانك حداق..عنبك لا ينداق"، وهى من كلمات الشاعر حسن رياض، وألحان على يوسف، وتوزيع الموسيقى أحمد محمود، وهندسة صوت جورج يعقوب.