شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد عن شقيقه أحمد: لو اشتغل هيقلب الدنيا لكنه لا يخطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال لقاء أجراه الإعلامى عمرو أديب مع الفنان أحمد سعد، اشترك شقيقه عمرو سعد بمداخلة هاتفية بالبرنامج، وقال: "أنا أصلا كنت عايز أغنى بس اتقهرت بسبب أحمد.. حبسنى بصوته لأن إمكانياته عالية جدا.. كان نفسى اطلع مطرب وحاولت".

وأضاف عمرو : "ده معملش غير ألبومين أصلا.. الراجل ده لو اشتغل هيقلب الدنيا.. لأنه ما شاء الله موهبة كبيرة وحضور صوته وتميزه رائع والناس فى الدول العربية دايما بيكلمونى عنه ".

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وروى سعد موقفا طريفا لشقيقه خلال الغناء فى أحد الأفراح الشعبية فى بداياته، قائلا: "مرة كان بيغنى زمان طلع واحد على المسرح قال عليا الطلاق الفرح كله هيروح ما عدا الواد ده يقعد يغنى.. مضيفا: "أحمد مش بتاع تخطيط" .

وقال الإعلامى عمرو أديب إن المطرب أحمد سعد يستحق مكانة أكبر وسط النجوم ليرد سعد بأنه لم يخلص بالشكل الكافى كى يصل لمكانة أكبر.

وأكد أحمد سعد خلال حلوله ضيفًا على الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" أنه ينوى أن يكون أكثر تركيزا فى الفترة المقبلة، بعد تحقيقه النجاح بأغانى مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان، شهر رمضان الماضي، قائلا إنه حقق خلال 6 أشهر ما لم يحققه خلال 6 سنوات.